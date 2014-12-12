Ο Δήμος Φαρσάλων, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Ανάδοχος της μελέτης πραγματοποιούν την Παρασκευή 22 Αυγούστου και ώρα 12:00 στην παρουσίαση των Εναλλακτικών Σεναρίων του 1ου Σταδίου της Α’ Φάσης Μελέτης για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δ.Ε. Φαρσάλων (Τ.Π.Σ Δ.Ε. Φαρσάλων), το οποίο εκπονείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του ΥΠΕΝ. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Φαρσάλων. Τα εναλλακτικά σενάρια θα παρουσιαστούν από την μελετητική ομάδα εκπόνησης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ, ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε., ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. (δ.τ. «ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ Α.Ε.»), ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΟΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΟΝΗΣ».

Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια που εκπονούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του ΥΠΕΝ θα ορίσουν:

• Τις χρήσεις της γης.

• Τους όρους και τους περιορισμούς για τη δόμηση.

• Τις οικιστικές περιοχές, τα όρια των οικισμών και τις περιοχές προς πολεοδόμηση.

• Τις περιοχές προστασίας και τις ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων.

• Καθώς και τα μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κλπ.

Σκοπός της παρουσίασης είναι να δημοσιοποιηθούν τα αρχικά πορίσματα της μελέτης και τα προτεινόμενα σενάρια χωρικής ανάπτυξης του Δήμου και η ανάδειξη του επικρατέστερου σε σχέση με την οργάνωση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και τους συντελεστές δόμησης.

Η παρουσία των πολιτών, των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, των εκπροσώπων των τοπικών φορέων και υπηρεσιών, είναι αναγκαία, καθώς τα ανωτέρω ζητήματα αφορούν όλους τους κατοίκους και επαγγελματίες του Δήμου. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει συζήτηση όπου οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα και σχόλια στους μελετητές.

Στη συνέχεια, θα αναρτηθούν η παρουσίαση των σεναρίων και το υποστηρικτικό υλικό στην πλατφόρμα του ΥΠ.Ε.Ν. (https://polsxedia.ypen.gov.gr/) και θα είναι διαθέσιμα για σχολιασμό για 5 ημερολογιακές ημέρες. Τα σχόλια των πολιτών θα ληφθούν υπόψη από την Μελετητική Ομάδα κατά την σύνταξη της μελέτης σε συνδυασμό με το εναλλακτικό σενάριο που θα επιλεχθεί.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση σε ζωντανή μετάδοση και από το κανάλι του Δήμου Φαρσάλων στο youtube.