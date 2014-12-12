Μια εκδήλωση με διπλή όψη αλλά με ενιαίο κεντρικό μήνυμα την ενημέρωση και την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στην Αγιά.

Ο Δήμος Αγιάς, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας, ο Σύλλογος Γυναικών Αγιάς και το βιβλιοπωλείο «Άρτιον» διοργανώνουν στο Πνευματικό Κέντρο των Αγίων Αντωνίων Αγιάς, με την ευγενική υποστήριξη της Αρχιερατικής Περιφέρειας Αγιάς, στις 11.00 π.μ. την παρουσίαση του βιβλίου «Ρεπορτάζ του Κάμπου – 99 Αληθινές ιστορίες από τη Λάρισα», τα έσοδα του οποίου συγκεντρώνονται για τις δράσεις του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας και εκδήλωση ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.

Ομιλητές θα είναι:

•Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος Αγιάς

•Νίκος Γουργιώτης, υπεύθυνος της ηλεκτρονικής εφημερίδας “Χώρα Αγιά” και ανταποκριτής της εφημερίδας “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” στην Αγιά

•Ιωάννα Καραβάνα, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας

•Γεωργία Λαμπροδήμου, Ογκολόγος Παθολόγος, Διευθύντρια Ογκολογικής Κλινικής ΓΝΛ

Συντονίζει ο δημοσιογράφος Γιάννης Γιαννακόπουλος

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το βιβλίο στο οποίο ο δημοσιογράφος Κώστας Γκιάστας, μέσα από ρεπορτάζ 20 ετών κυρίως για την εφημερίδα «Ελευθερία», καταγράφει καταστάσεις γεμάτες πολιτική, πολιτισμό, ποδόσφαιρο, ταξίδια και «λούμπεν» χαρακτήρες, παρουσιάζοντας και αναδεικνύοντας μια άλλη Λάρισα. Λιγάκι διαφορετική…

Το βιβλίο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας επαγγελματιών από διαφορετικούς τομείς, οι οποίοι συνέβαλαν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου έργου με σαφές κοινωνικό πρόσημο καθώς τα έσοδα από τις πωλήσεις διατίθενται για τη στήριξη των δράσεων του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ‘Άνεμος” και έχει ήδη σημαντική ανταπόκριση, ταξιδεύοντας σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα υπάρξει συζήτηση για το θέμα του καρκίνου του μαστού. Θα προηγηθεί τοποθέτηση από την κ. Γεωργία Λαμπροδήμου που είναι Ογκολόγος Παθολόγος και Διευθύντρια της Ογκολογικής Κλινικής του ΓΝΛ