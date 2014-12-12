Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και οι Εκδόσεις Τηλέγραφος σας προσκαλούν το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:00 στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής “Τέναγος” του Γιώργου Σαράτση που θα πραγματοποιηθεί στη Λογοτεχνική Γωνία (Γαληνού & Φαρμακίδου) στο κέντρο της Λάρισας.

Η συλλογή πραγματεύεται την ανεπάρκεια των αισθήσεων, τις πληγές του χρόνου, αλλά και την επιστροφή στο θαύμα της απλότητας. Το “Τέναγος” ως αφορμή καθόδου πριν την αναπόφευκτη επάνοδο. Το προσωπικό και συλλογικό μας τέλμα ως απόπειρα αναστοχασμού.

Την συλλογή θα παρουσιάσουν, ο δημοσιογράφος Λάμπρος Αναγνωστόπουλος και ο Γιώργος Σαράτσης.

Στο τέλος της βραδιάς, θα παρουσιαστεί από τους μουσικούς Δημήτρη Χατζούλη (αγγλικό κόρνο) και Στέλιο Κοτρώτσιο (μπάσο κλαρινέτο) το συμφωνικό έργο «Tenagos» του συνθέτη Παναγιώτη Θεοδωσίου, βασισμένο στην ομώνυμη ποιητική συλλογή.

Ο Γιώργος Σαράτσης κατάγεται από την Ελασσόνα. Είναι γυμναστής, αφηγητής και ραδιοφωνικός παραγωγός. Το 2012 εξέδωσε τη συλλογή “Θα φύγεις νύχτα” από τις εκδόσειςΦαρφουλάς, το 2021 τη συλλογή “Πρόσφορο Χώμα” από τις εκδόσεις Στίξις, ενώ το 2024 τη συλλογή “Τέναγος” από τις εκδόσεις Τηλέγραφος.Διατηρεί το προσωπικό ιστολόγιο apotypoma.blogspot.com