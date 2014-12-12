Παρουσιάζεται στη Λάρισα το βιβλίο του Γιάννη Βαληνάκη
Λάρισα | 10 Νοε 2025, 19:51
Το βιβλίο του Καθηγητή Γιάννη Βαληνάκη, πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών με τίτλοι “Για νέα στρατηγική απέναντι στην Τουρκία" παρουσιάζεται το ερχόμενο Σάββατο 15 Νοεμβρίου στη Λάρισα.
Την παρουσίαση διοργανώνει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Τέρμα Τυχερού).
