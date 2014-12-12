Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ, οι εκδόσεις «Βακχικόν», το βιβλιοπωλείο «Ήλιος» και το ΚΕΒΙΜΑΣΥ (Κέντρο Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων) διοργανώνουν την παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος της εκπαιδευτικού Χρύσας Μαστοροδήμου «Ο βιβλιοπώλης», την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 7:00 μ.μ. στο βιβλιοπωλείο Ήλιος, στον Βόλο (Π. Μελά 25β και Ερμού, Βόλος, τηλέφ. 2421076424) με ελεύθερη είσοδο.

Την εκδήλωση θα συντονίσει και θα παρουσιάσει η Γιώτα Κούγιαλη, για το βιβλίο θα μιλήσουν η Άρτεμις Παπανδρέου (συγγραφέας, πρόεδρος της Ελληνικής Μέριμνας Βόλου), η Γιώτα Κούγιαλη (συγγραφέας, πρόεδρος του ΚεΒιΜαΣυ) και η ίδια η συγγραφέας, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσουν η Ελένη Χαδουλίτση (φοιτήτρια Παιδαγωγικού Δ. Εκπ/σης Βόλου), η Γεωργία Γιάγκου – Μαστροδήμου (εκπαιδευτικός), ο Βαγγέλης Ρεμπάπης (ιστορικός, γραμματέας του ΠΟΚΕΛ) και ο Αργύρης Γιουρούκης (εκπαιδευτικός, πρόεδρος του ΠΟΚΕΛ).