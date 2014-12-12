Ιστορίες ανθρώπινες και ιδιαίτερες. Πρωταγωνιστές τους, πρόσωπα της διπλανής πόρτας που όμως έχουν κάτι να διηγηθούν. Από έναν μικρό άθλο έως μια απίθανη περιπέτεια.

Ψηφίδες που, αν τις κοιτάξεις ξεχωριστά τη μια από την άλλη, μοιάζουν διαφορετικές ή ακόμη και αντίθετες μεταξύ τους. Στη σύνθεσή τους όμως σχηματίζουν το μωσαϊκό της αστικής “μυθολογίας” της Λάρισας και αποκαλύπτουν την αθέατη πλευρά της.

Στο βιβλίο «Ρεπορτάζ του Κάμπου – 99 Αληθινές ιστορίες από τη Λάρισα» ο δημοσιογράφος Κώστας Γκιάστας, μέσα από ρεπορτάζ 20 ετών κυρίως για την εφημερίδα «Ελευθερία», καταγράφει καταστάσεις γεμάτες πολιτική, πολιτισμό, ποδόσφαιρο, ταξίδια και «λούμπεν» χαρακτήρες, παρουσιάζοντας και αναδεικνύοντας μια άλλη Λάρισα. Λιγάκι διαφορετική…

Το βιβλίο δημιουργήθηκε για να στηρίξει τη ζωή, καθώς όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν στον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας, ενισχύοντας το πολύτιμο έργο του.

Για το τελικό αποτέλεσμα χρειάστηκε να συνεργαστούν πολλοί:

Ο σχεδιασμός του εξωφύλλου, η εικονογράφηση των ιστοριών και η σελιδοποίηση έγιναν αφιλοκερδώς από τον Βασίλη Ευθυμιάκο – Grafix Design Studio.

Η επιμέλεια και η διόρθωση των κειμένων έγινε από την Ελίνα Μαϊμάρη,

Την έκδοση προλογίζει ο δημοσιογράφος, Θανάσης Αραμπατζής.

Την εκτύπωση ανέλαβε – ως χορηγός, ο επιχειρηματίας Βαγγέλης Γκάγκος (Gagos Industry).

Σύμβουλος έκδοσης είναι η δημοσιογράφος, Χαρίκλεια Βλαχάκη.

Πρόκειται για την πρώτη εκδοτική απόπειρα του “Βιβλιοχαρτοπωλείου Άνεμος”

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, στο πλαίσιο εκδήλωσης που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Λαρισαίων, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας και το βιβλιοπωλείο «Άνεμος», με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

• Καλωσόρισμα και χαιρετισμοί

• Μουσικό ρεσιτάλ (διάρκειας 12’) με τον Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, Χρήστο Λενούτσο στο πιάνο και τον Απόστολο Μητρά στο βιολί.

Θα παρουσιαστούν:

– Jules Massenet – Méditation (Από την όπερα Thaïs – ένας ύμνος στην ελπίδα και την εσωτερική μεταμόρφωση)

– Lili Boulanger – Nocturne (Ένα έργο που αγγίζει με λεπτότητα τις πιο ευαίσθητες χορδές της ψυχής)

– Sergei Rachmaninoff – Vocalise, Op. 34 No. 14 (Μια σύνθεση που εκφράζει, χωρίς λόγια, αυτό που συχνά δεν μπορεί να ειπωθεί: τον πόνο, την επιμονή, την ανάγκη για παρηγοριά και ομορφιά).

Ομιλητές

• Αθανάσιος Μαμάκος, Δήμαρχος Λαρισαίων

• Νίκος Παπαθεοδώρου, Γιατρός – Ιστορικός Ερευνητής

• Ιωάννα Καραβάνα, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας

Συντονίζει η δημοσιογράφος Χαρίκλεια Βλαχάκη.

Μετά το πέρας της παρουσίασης, η βραδιά θα συνεχιστεί με ένα ποτήρι κρασί και συζήτηση, δίνοντας την ευκαιρία σε συγγραφέα, ομιλητές και κοινό να μοιραστούν σκέψεις και εμπειρίες