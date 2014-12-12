Το νέο βιβλίο της Ειρήνης Μαλάμου με τίτλο “Ανάμεσα σε δύο Θεούς”, παρουσιάζεται την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, στη Λογοτεχνική Γωνία (Γαληνού και Φαρμακίδου) στη Λάρισα, από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, τις εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ και το βιβλιοπωλείο “Καλτσάς”.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Τίνα Παπαναστασούλη, διαχειρίστρια βιβλιομάδας Tina booktr και Γιάννης Σιούλας, δημοσιογράφος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Στις 4 Σεπτέμβρη του 2023 η ιδιωτική ντετέκτιβ Άννα Βραχωρίτη φτάνει στα Τρίκαλα για να ερευνήσει το μυστήριο που κρύβει ένα ερειπωμένο κονάκι του Θεσσαλικού κάμπου.

Η συνάντησή της με τον Νάσο, έναν ντόπιο ιστορικό που προθυμοποιείται να την οδηγήσει στα ίχνη του, μετατρέπεται σε εφιάλτη κάτω από τις απρόσμενες συνθήκες του Κατακλυσμού που σαρώνει τον κάμπο. Οι δυο τους εγκλωβίζονται εκεί δοκιμάζοντας τις αντοχές τους, ενώ τα φαντάσματα του παρελθόντος ξυπνούν.

Ένα μυθιστόρημα που κινείται παλινδρομικά από το παρόν στο παρελθόν ανασυνθέτοντας το ανάγλυφο μωσαϊκό μιας ολόκληρης εποχής, μέσα από το χρονικό του Χασάν μπέη και του Παναγή, οι οποίοι χαράζουν τα όρια της ζωής τους ανάμεσα σε δύο πατρίδες, δύο έρωτες, δύο θεούς. Ξεκινώντας από τη Θεσσαλία και την Κωνσταντινούπολη στα μέσα του 19ου αιώνα και τα χωριά της Κόνιτσας της ίδιας εποχής, φτάνουμε έως τη δύση της οθωμανικής κυριαρχίας.

Στο βιβλίο αυτό δεν πρωταγωνιστούν οι αγώνες και οι μάχες, αλλά η εσωτερική πάλη του ανθρώπου, η αναμέτρησή του με την υποταγή και την εξουσία, τον έρωτα και την προδοσία, την έχθρα και τη φιλία, το φως και το σκοτάδι