Οι Εκδόσεις 121 Λέξεις έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν στην παρουσίαση της τριλογίας «Το σημάδι της σταγόνας» του βραβευμένου Βολιώτη συγγραφέα Ρήγα Βικιώτη, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 19.00 στο καφέ Κύκνος, στο λιμάνι του Βόλου.

Για την τριλογία θα μιλήσουν:

Βασίλης Μπαντίδης : Δημοσιογράφος-Παρουσιαστής δημοφιλούς τηλεοπτικής εκπομπής «Κώδικας Μυστηρίων»

: Δημοσιογράφος-Παρουσιαστής δημοφιλούς τηλεοπτικής εκπομπής «Κώδικας Μυστηρίων» Σταύρος Β. Πετμεζάς : ΜSc UTH, Ανώτερος Αξιωματικός ΕΣ (Χειριστής Ε/Π)

: ΜSc UTH, Ανώτερος Αξιωματικός ΕΣ (Χειριστής Ε/Π) Αγγελική Δαφτσίδου: Επιμελήτρια κειμένων, Συγγραφέας

Λίγα λόγια για την τριλογία:

Η σειρά βιβλίων «Το σημάδι της σταγόνας» του Ρήγα Βικιώτη συνδυάζει τη φαντασία με την επιστημονική φαντασία, το καθημερινό με το ανεξήγητο. Ένα έργο που τολμά να κοιτάξει μπροστά, στο εγγύς μέλλον, χωρίς να ξεχνά το τώρα, και να μας υπενθυμίζει πως ακόμα και στο πιο απρόσμενο σενάριο, εκεί που το αλλόκοτο εισβάλλει στη ζωή, εκείνο που έχει σημασία παραμένει πάντα το ίδιο: οι άνθρωποι, οι σχέσεις τους, και η διαρκής αναζήτηση αναπάντητων ερωτημάτων.

Στην καρδιά αυτού του βιβλίου βρίσκεται μια πενταμελής οικογένεια. Ο Μάξιμος, η Ανδρομάχη, ο Ίων, η Τιμοθέα και ο Ιάσονας, που, ενώ ζουν μια φαινομενικά φυσιολογική ζωή στον Βόλο, έρχονται αντιμέτωποι με μια συγκλονιστική ανακάλυψη: Μια εξωγήινη οντότητα ζει ανάμεσά μας, από την πρώτη στιγμή που ο άνθρωπος πάτησε το πόδι του στη Γη. Μια παρουσία που παρατηρεί, καταγράφει και ίσως επηρεάζει τις πορείες μας εδώ και αιώνες.

Το βιβλίο ανιχνεύει τους δεσμούς της οικογένειας, όχι ως μια στατική έννοια, αλλά ως μια δυναμική σχέση που διαμορφώνεται συνεχώς, χρησιμοποιώντας την επιστημονική φαντασία ως εργαλείο για να κοιτάξουμε τον κόσμο υπό το πρίσμα μιας νέας οπτικής. Ο συγγραφέας θέτει κρίσιμα ερωτήματα: Πόσο γνωρίζουμε τελικά τον κόσμο μας; Τι κρύβεται πίσω από την καθημερινότητα; Και πόσο αντέχουν οι ανθρώπινες σχέσεις, όταν βρεθούν αντιμέτωπες με το ακατανόητο;

Το πρώτο βιβλίο «Το σημάδι της σταγόνας - Δοκιμασία» διακρίθηκε με το πρώτο βραβείο Everlyως το «Καλύτερο Βιβλίο Επιστημονικής Φαντασίας Έλληνα Συγγραφέα για το 2023». Το δεύτερο βιβλίο «Το σημάδι της σταγόνας - Επανεκκίνηση» τιμήθηκε με τη δεύτερη θέση στα βραβεία Everliesως το «Καλύτερο Βιβλίο Επιστημονικής Φαντασίας Έλληνα Συγγραφέα για το 2024» και με την τρίτη θέση ως το «Καλύτερο Εξώφυλλο βιβλίου Έλληνα Συγγραφέα». Το τρίτο βιβλίο έχει εξασφαλίσει ήδη την υποψηφιότητά του για τα βραβεία Everlyτου 2026.

Βιογραφικό συγγραφέα:

Ο Ρήγας Βικιώτης γεννήθηκε στον Βόλο το 1975, όπου και έμεινε έως τα δεκαοχτώ του χρόνια. Λίγα χρόνια αργότερα έγινε στρατιωτικός στο επάγγελμα, με παραστάσεις τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό. Η ανάγνωση συγγραμμάτων της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τις επιστήμες της βιολογίας, του περιβάλλοντος, της φυσικής, της αστρονομίας και της προϊστορικής ανθρωπολογίας και αρχαιολογίας τον έφεραν κοντά στο Φανταστικό και τη συγγραφή.

Έμπνευση και δύναμη αντλεί από τη σύζυγό του Δήμητρα και τα τρία τους παιδιά Γιώργο, Ελένη και Αλέξανδρο. Στον ελεύθερό του χρόνο παρακολουθεί ταινίες επιστημονικής φαντασίας και διαβάζει μυθιστορήματα και επιστημονικές έρευνες που διευρύνουν την αντίληψη για το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας. Χόμπι του είναι ο στατικός μοντελισμός με την κατασκευή διοραμάτων.

Λίγα λόγια για τις Εκδόσεις 121 Λέξεις:

Στις Εκδόσεις 121 Λέξεις ξέρουμε πώς ταξιδεύουμε από μια καλή ιστορία σε ένα καλό βιβλίο, ένα βιβλίο που έχει θέση στη βιβλιοθήκη σου!

Όλα ξεκίνησαν το 2017, όταν συστηθήκαμε ως 121 Words, μία λογοτεχνική ιστοσελίδα αφιερωμένη στη διάδοση και ανάδειξη της Λογοτεχνίας Flash Fiction. Δημιουργήσαμε μία μεγάλη συγγραφική κοινότητα και ακολούθησαν 8 χρόνια γεμάτα λογοτεχνικές δράσεις, 7.500 δημοσιευμένες ιστορίες,1.700 συλλογές και 730.000 αναγνώσεις. Έτσι, φτάσαμε στο 2025 και μία μεγάλη απόφαση: οι Εκδόσεις 121 Λέξεις είναι εδώ! Και τι έχουν να σου προσφέρουν;

Είμαστε μία ομάδα καταρτισμένων συνεργατών με μακροχρόνια πορεία στον λογοτεχνικό χώρο και μεγάλη συγγραφική εμπειρία. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι μεσολαβεί ανάμεσα στην αρχική ιδέα για ένα βιβλίο μέχρι την κυκλοφορία του πρώτου του αντιτύπου και θέλουμε αυτή η διαδρομή να είναι απολαυστική για όλους τους συμμετέχοντες. Τι μας ξεχωρίζει; Εδώ ο συγγραφέας συμμετέχει ενεργά στη δημιουργική διαδικασία και ταυτόχρονα, με τις δυνατότητες της τεχνολογίας, μπορεί να παρακολουθεί τα έσοδα του βιβλίου του σε πραγματικό χρόνο μέσω ειδικής πλατφόρμας.

Ποιος είναι ο στόχος μας; Να ταξιδέψουμε τους αναγνώστες στον μαγικό κόσμο του κάθε συγγραφέα με ιστορίες που επιλέξαμε, επειδή ξεχωρίζουν και τους αξίζει να γίνουν ένα καλό βιβλίο.

Οπότε, ραντεβού στη βιβλιοθήκη σου!