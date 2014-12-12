Παρουσιάζονται στη Λάρισα τα 2 τελευταία βιβλία της Άννας Μανωλοπούλου «Ημερολόγιο της σιωπής στον καθρέφτη» και «Η νύχτα ίσκιος του ουρανού αστέρια τα όνειρά μας» από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, του Δήμου Λαρισαίων, το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ, τον Σύνδεσμο Φιλολόγων νομού Λάρισας, το περιοδικό «Δευκαλίων ο Θεσσαλός» και τους «Φιλίστορες», στο Χατζηγιάννειο, την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025, στις 7:30 μ.μ. με ελεύθερη είσοδο.

Για τα 2 βιβλία θα μιλήσουν η Ράνια Βερέμη (κλασική φιλόλογος), ο Κώστας Καραμπάτσας (μαθηματικός, διευθυντής σχολείου, πρώην διοικητής νοσοκομείου), η Χρύσα Μαστοροδήμου (εκπαιδευτικός, διευθύντρια σχολείου, συγγραφέας) και ίδια η συγγραφέας Άννα Μανωλοπούλου, την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, Θωμάς Ρετσιάνης, ενώ θα συντονίσει ο Νίκος Σκεντέρης (παιδίατρος, πανεπιστημιακός).