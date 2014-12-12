Ο Δήμος Ελασσόνας ενημερώνει ότι την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, στις 11:00στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ελασσόνας, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των Εναλλακτικών Αναπτυξιακών Σεναρίων Χωρικής Οργάνωσης στο πλαίσιο του 1ου Σταδίου της Α΄ Φάσης της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ.) για τις Δημοτικές Ενότητες Ελασσόνας, Λιβαδίου, Ολύμπου, Ποταμιάς και Σαρανταπόρου.

Η μελέτη εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε δημότες και φορείς της περιοχής, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τον μελλοντικό χωροταξικό σχεδιασμό, τα αρχικά πορίσματα της μελέτης και τα προτεινόμενα σενάρια χωρικής ανάπτυξης.

Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια καθορίζουν τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, τα όρια οικισμών, τις ζώνες πολεοδόμησης, τις περιοχές ειδικής προστασίας και την ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, ενσωματώνοντας παράλληλα μέτρα για την κλιματική αλλαγή και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών.

Από την επόμενη ημέρα της παρουσίασης, και συγκεκριμένα την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, θα ξεκινήσει η διαδικτυακή υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων μέσω της Πλατφόρμας Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ (https://polsxedia.ypen.gov.gr/), η οποία θα παραμείνει ενεργή για πέντε ημέρες. Οι προτάσεις των πολιτών θα αξιολογούνται από τους μελετητές και θα ενσωματώνονται στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.

Η παρουσίαση θα προβληθεί και ζωντανά μέσω του καναλιού στο YouTube του Δήμου Ελασσόνας στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/@Dimos.Elassonas/streams