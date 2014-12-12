Ο Δήμος Τυρνάβου παρουσιάζει τα πρώτα σχέδια της ογκοπλαστικής απεικόνισης για την ανέγερση του νέου Νηπιαγωγείου Δένδρων, έργο που χρηματοδοτείται συνολικά από τη ΔΕΗ, ύστερα από τις παρεμβάσεις και τις συντονισμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής.

Η μελέτη που παραδόθηκε στον Δήμο, προβλέπει την κατασκευή ενός σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος με αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα εκδηλώσεων που θα μπορεί να αξιοποιείται από ολόκληρο το χωριό, διαμορφωμένο προαύλιο χώρο, αθλητικές εγκαταστάσεις και ένα καινοτόμο χώρο εσωτερικής σκεπαστής πλατείας προαυλισμού των παιδιών. Πρόκειται για ένα έργο που φιλοδοξεί να αποτελέσειπρότυπη σχολική μονάδα.

Η κατασκευή του νέου Νηπιαγωγείου Δένδρων, μαζί με το αντίστοιχο έργο στα Πλατανούλια, έρχεται να κλείσει τις πληγές που άφησε ο σεισμός πριν τέσσερα χρόνια. Μετά την ολοκλήρωση των κατεδαφίσεων και την απόδοση των χώρων, τα πρώτα αυτά σχέδια δίνουν το στίγμα της κατεύθυνσης που λαμβάνει η μελέτη, με στόχο να ξεκινήσουν τα έργα στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος της ΔΕΗ.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής δήλωσε:



«Σήμερα μετράμε ένα ακόμη βήμα σε μια υπόθεση για την οποία παλέψαμε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου. Τα πρώτα σχέδια που λάβαμε για το νέο Νηπιαγωγείο στα Δένδρα δείχνουν την προοπτική που οδηγεί στη δημιουργία μιας σύγχρονης και πρότυπης σχολικής μονάδας. Ένα έργο που αφορά όχι μόνο τα παιδιά μας, αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Είναι κάτι για το οποίο δεσμευτήκαμε να δώσουμε λύση, και σήμερα βλέπουμε το όραμα να παίρνει σχήμα και μορφή».

Ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών Νίκος Αρβανίτης πρόσθεσε:



«Η εικόνα που παρουσιάζεται μέσα από τα πρώτα σχέδια της μελέτης δείχνει την πορεία προς ένα σχολείο σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό. Το έργο αυτό, όπως και το αντίστοιχο στα Πλατανούλια, δικαιώνει τη συλλογική προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να μην μείνουμε στην αποκατάσταση των ζημιών, αλλά να προχωρήσουμε στη δημιουργία νέων υποδομών για τα παιδιά μας».

Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της μελέτης και την πορεία του έργου, διασφαλίζοντας ότι θα προχωρήσουν όλα τα απαιτούμενα βήματα για την έγκαιρη και ποιοτική υλοποίηση.