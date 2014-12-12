Την Πέμπτη 11-09-2025 πραγματοποιήθηκε στην πλατεία της Μαρμαρίνης ενημέρωση από τον Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Ανασκαφής της Μονής του Αγίου Δημητρίου των Μαρμαριανών Δρ. Ιωάννη Τσιουρή σχετικά με τη πρόοδο της ανασκαφικής έρευνας. Η έρευνα ξεκίνησε το 2023 και αποκάλυψε την πλέον ισχυρή μονή της ύστερης βυζαντινής περιόδου στην Ανατολική Θεσσαλία.

Στην εκδήλωση έκανε μια σύντομη παρέμβαση ο Δρ. Σταύρος Γουλούλης αναφερόμενος στην προέλευση του ονόματος Μαρμάριανη, όπως ονομαζόταν στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν και είναι γνωστή στην περιοχή η σημερινή Μαρμαρίνη.

Στην κατάμεστη από κατοίκους πλατεία, μεταξύ άλλων παρευρέθηκε η διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας κ. Σταυρούλα Σδρόλια, ο τμηματάρχης της ίδιας Εφορείας Δρ. Γιώργος Τουφεξής και ο πρώην Έφορος Αρχαιοτήτων κ Λεωνίδας Χατζηαγγελάκης.

Επίσης, ήταν εκεί η Πρόεδρος του ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγήτρια κ. Ιωάννα Λαλιώτου. Από την πλευρά του Δήμου Αγιάς οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αστέριος Έξαρχος και Γιώργος Παναγιώτου καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, κ. Θανάσης Παπαποστόλου.

Σύσσωμο παραβρέθηκε και το Τοπικό Συμβούλιο με την Πρόεδρο κ. Ευαγγελία Νάστου και τους κ.κ. Βαγγέλη Ράντζο και Γιώργο Έξαρχο. Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αντιδήμαρχος κ. Έξαρχος και η Πρόεδρος του ΙΑΚΑ Καθηγήτρια κ. Λαλιώτου.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας αλλά και των ποικίλων δράσεων της ανασκαφικής ομάδας, με κορυφαία την μουσειοπαιδαγωγική δράση «Αρχαιολόγος για μια ημέρα» που πραγματοποιήθηκε στην Μαρμαρίνη για τα παιδιά του χωριού μαρτυρούν όχι μόνο την ποιότητα και τη δυναμική του επιστημονικού έργου που παράγεται αλλά και την αγαστή σύμπλευση και δεσμό με την τοπική κοινότητα.