Την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ελασσόνας η παρουσίαση των Εναλλακτικών Σεναρίων Χωρικής Οργάνωσης, στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου εκπόνησης της μελέτης για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ) του Δήμου Ελασσόνας.

Το σχέδιο αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Ελασσόνας, Λιβαδίου, Ολύμπου, Ποταμιάς και Σαρανταπόρου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία πολιτών, μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπροσώπων τοπικών φορέων και αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του επίσημου καναλιού του Δήμου στο YouTube. Μετά την παρουσίαση ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση.

Το ΤΠΣ αποτελεί κρίσιμο αναπτυξιακό εργαλείο στρατηγικού και χωρικού σχεδιασμού με ορίζοντα δεκαπενταετίας. Μέσω των Προεδρικών Διαταγμάτων που θα εκδοθούν, θα καθοριστούν οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, τα όρια των οικισμών και οι περιοχές προς πολεοδόμηση, οι ζώνες προστασίας και ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και τα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Κατά την παρουσίαση αναλύθηκαν η διοικητική οργάνωση του Δήμου, η γεωγραφική ταυτότητα, τα δημογραφικά δεδομένα, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, καθώς και η οικιστική και πολεοδομική οργάνωση. Παρουσιάστηκαν τρία εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στο δεύτερο σενάριο, το οποίο αποτελεί την πρόταση του αναδόχου της μελέτης.

Η διαμόρφωση των σεναρίων βασίστηκε σε πλήρη αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά, οικονομικά και δημογραφικά δεδομένα, τεχνικές και μεταφορικές υποδομές, καθώς και θεσμικές δεσμεύσεις του υπερκείμενου πλαισίου.

Στο επόμενο στάδιο προβλέπεται η σύνταξη αναλυτικής πρότασης από τον ανάδοχο, η οποία θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, ώστε φορείς και κάτοικοι να καταθέσουν απόψεις και σχόλια. Τα στοιχεία αυτά θα αξιολογηθούν και θα ενσωματωθούν στην τελική πρόταση που θα θεσμοθετηθεί.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας, κ. Νικόλαος Γάτσας, υπογράμμισε ότι το ΤΠΣ οφείλει να ανταποκρίνεται τόσο στις σημερινές ανάγκες όσο και στις μελλοντικές προκλήσεις, διαμορφώνοντας ένα συνεκτικό πλαίσιο ανάπτυξης μιας σύγχρονης και δυναμικής κοινωνίας. Στις προτεραιότητες του Δήμου εντάσσονται η αξιοποίηση του πρωτογενούς τομέα, η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης ως βασικοί πυλώνες της τοπικής οικονομίας.

Για τον καλύτερο συντονισμό, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε τη σύσταση ειδικής Ομάδας Εργασίας με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Προγραμματισμού και Πολεοδομίας κ. Δημήτριο Καρανίκα. Η ομάδα, στην οποία συμμετέχουν μηχανικοί της τοπικής κοινωνίας και υπάλληλοι του Δήμου, θα παρακολουθεί την υλοποίηση του ΤΠΣ, θα καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις προς τη μελετητική εταιρεία και θα συντονίζει συναντήσεις με φορείς της περιοχής, προωθώντας παράλληλα την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας στη διαδικασία διαβούλευσης.

Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου που θα ενισχύει την καθολική και ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου Ελασσόνας, προσδίδοντας νέες προοπτικές και αναβαθμίζοντας τον ρόλο του ως ισχυρού αναπτυξιακού πυλώνα της ευρύτερης περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του έργου και τις επόμενες φάσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας.