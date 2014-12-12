Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο παλαιό σχολείο του Κραννώνα ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Η Ολβία Πόλις των Σκοπάδων: μία συναρπαστική ανασκαφική περιπέτεια» σχετικά με την πρόοδο της αρχαιολογικής ανασκαφής που πραγματοποιείται στην ευρύτερη περιοχή.

Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντής της ανασκαφής της αρχαίας Κραννώνος, Δημήτριος Μποσνάκης και ο υποψήφιος διδάκτορας Άγγελος Μεφσούτ, εκ μέρους της επιτελικής ομάδας (Σμαράγδα Παπαχρήστου, Ιοκάστη Κωνσταντοπούλου-Γερολάκη, Χαράλαμπος Νικολαΐδης).

Από τον καθηγητή κ. Μποσνάκη παρουσιάστηκαν τα προκαταρτικά συμπεράσματα σε σχέση με την αρχιτεκτονική διάταξη και εξέλιξη των αποκαλυφθέντων οικοδομημάτων, καθώς και ερμηνευτικές προσεγγίσεις των πορισμάτων της ανασκαφικής και της επιφανειακής έρευνας.

Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιήθηκαν εκτός από τα αρχαιολογικά δεδομένα και τα αποτελέσματα των γεωφυσικών ερευνώνπου έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον αρχαιολογικό χώρο της Κραννώνος. Από τον κ. Μεφσούτ έγινε μία επιλεκτική παρουσίαση των σημαντικότερων κατηγοριών ευρημάτων από τους ανασκαφικούς τομείς, καθώς και μία προσπάθεια ερμηνείας των αποκαλυφθέντων χώρων εύρεσης των διαφόρων αντικειμένων.

Οι παραπάνω ανακοινώσεις είχαν παρουσιαστεί τον περασμένο Απρίλιο στον Βόλο, στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου αρχαιολογίας «Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας», στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στην εκδήλωση, η οποία ήταν ανοιχτή στο ευρύ κοινό, οι κάτοικοι του οικισμού του Κραννώνα αλλά και του δήμου Κιλελέρ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πορεία της εξέλιξης των ανασκαφικών ερευνών και τα σημαντικά ευρήματα των τελευταίων ετών.

Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμό απηύθυναν η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Κιλελέρ Σ. Λαδοπούλου – Χατζητσοπάνη και η Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας Σ. Σδρόλια.

Μετά το τέλος της παρουσίας απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες από την Τοπική Κοινότητα και το Σύλλογο Γυναικών Κραννώναστον Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο, στον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Γ. Κοντάκη, στην Διευθύντρια Στ. Σδρόλια και στην επιμελήτρια Στ. Κατακούτα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας και στον καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Δ. Μποσνάκηγια τη συνεχή και ενεργό συμμετοχής τους στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Κιλελέρ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Κιλελέρ Σ. Καλέτσιος, οι Αντιδήμαρχοι Απ. Μαξιμιάδης, Σ. Νταφόπουλος και Χ. Τσιχίτας, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Αχ. Βαρδακούλης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Αχ. Χατζούλης και Ελ. Ζουμπελούλη, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Κ. Τσιαγγλάνης, Λ. Παλιοκώστας, Δ. Παπακυρίτσης, Μ. Χατζηλιάδης καιΓ.Ψαρούλης, οι πρώην, Αντιδήμαρχος Κ. Χατζηκωνσταντίνουκαι Πρόεδρος Δ. Παπαστεργίου, ο πρόεδρος του συλλόγου διδασκάλων ν. Λάρισας Δ. Παπαποστόλου, ο ιερέας Ε. Παπαδημητρίου εκπρόσωπος του Μητροπολίτη, ο πολιτευτής της Ελληνικής Λύσης Αθ. Παλιοβάιος, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων και οι φοιτητές που συμμετάχουν στην ανσκαφή. Επιστολή απέστειλαν οι βουλευτές Χ. Καπετάνος και Μ. Χαρακόπουλος ευχόμενοι επιτυχία της εκδήλωσης.