Παρουσιάστηκε στον Βόλο "Ο βιβλιοπώλης", της Χρύσας Μαστοροδήμου
Λάρισα | 10 Νοε 2025, 08:17
Παρουσιάστηκε στον Βόλο στο βιβλιοπωλείο «Ήλιος», το μυθιστόρημα της εκπαιδευτικού Χρύσας Μαστοροδήμου «Ο βιβλιοπώλης», από το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ, τις εκδόσεις «Βακχικόν», το βιβλιοπωλείο «Ήλιος» και το ΚΕΒΙΜΑΣΥ (Κέντρο Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων).
Ο χώρος του παλιού βιβλιοπωλείου αποδείχθηκε πολύ ζεστός, μ’ ένα σκηνικό μοναδικό, με τη μυρωδιά του χαρτιού να είναι χαρακτηριστική και τους ανθρώπους που αγαπούν τα μικρά βιβλιοπωλεία να πλαισιώνουν την εκδήλωση.
Την παρουσίαση συντόνισε η Γιώτα Κούγιαλη και για το βιβλίο μίλησε Άρτεμις Παπανδρέου. Αποσπάσματα διάβασαν η Ελένη Χαδουλίτση, η Γεωργία Γιάγκου – Μαστροδήμου, ο Βαγγέλης Ρεμπάπης και ο Αργύρης Γιουρούκης.
