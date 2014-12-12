Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στα εγκαίνια της Γιορτής Κάστανου Μελιβοίας το βράδυ του Σαββάτου, στο πλευρό του Δημάρχου Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα, μεταφέροντας το μήνυμα της στήριξης των ανθρώπων της υπαίθρου.

Αμέσως μετά το τέλος της συνδιάσκεψης του ΠΑΣΟΚ για τον αγροτικό τομέα στη Λάρισα, ο επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έφτασε στη Μελιβοία για να βρεθεί μαζί με τους καστανοπαραγωγούς στη σημαντικότερη για ‘κείνους στιγμή της παραγωγής.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει την πρωτογενή τομέα και δεσμεύτηκε ότι για το ΠΑΣΟΚ είναι προτεραιότητα η στήριξη της υπαίθρου.

«Για ένα πράγμα μπορώ να δεσμευτώ. Ότι για εμάς είναι πρωταρχικός στόχος η στήριξη της υπαίθρου, των ανθρώπων της παραγωγής και του πρωτογενούς τομέα. Αν δεν στηρίξουμε την ύπαιθρο τα χωριά μας θα ερημώσουν και η πατρίδα μας θα χαθεί» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και εκθείασε την μαζικότητα της γιορτής, αλλά και την επιμονή των ανθρώπων να μένουν και να παράγουν στον τόπο τους, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας έστειλε αυστηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση σχετικά με την απόφαση των ΕΛΤΑ να κλείσουν πάνω από 200 καταστήματα σ’ όλη την Ελλάδα. «Θέλουν να τα κλείσουν όλα: Δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Εμείς εδώ παλεύουμε να μείνουμε στον τόπο μας και η κυβέρνηση κλείνει τα ΕΛΤΑ, κλείνει τις τράπεζες και καταργεί κάθε δομή που μπορεί να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους της υπαίθρου» είπε χαρακτηριστικά, ενώ ιδιαίτερα δεικτικός ήταν στο θέμα του νερού, επαναλαμβάνοντας πως η αυτοδιοίκηση θα σταθεί απέναντι σε οποιαδήποτε λογική ιδιωτικοποίησης του. «Τέτοιες πολιτικές δεν πέρασαν στο παρελθόν, δεν θα περάσουν και τώρα. Δεν θα το επιτρέψουμε» τόνισε .

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Βασίλης Κόκκαλης, τονίζοντας πως η κυβέρνηση δεν έχει κάνει ούτε ένα έργο στην περιοχή τα τελευταία έξι χρόνια, ενώ ένα ιδιαίτερη αναφορά στο φράγμα του Αγιοκάμου, αλλά και στο φράγμα «Μπλεμά», ένα έργο που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ, και πρόσφατα υποβλήθηκε για χρηματοδότηση από το Δήμο Αγιάς με προϋπολογισμό 48 εκατ. ευρώ.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ακόμα ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ πρώην δήμαρχος Αιγάλεω Δημήτρης Μπίρμπας, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας Σωτήρης Σουλούκος, ενώ μηνύματα έστειλαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρ. Κέλλας και οι βουλευτές Χρ. Καπετάνος, Μάξιμος Χαρακόπουλος και Ευαγγελία Λιακούλη.