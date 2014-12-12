Με μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου στη Λάρισα, για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Παρόντες μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, ο δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος, ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος, η βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης , ο βουλευτής Λάρισας της ΝΙΚΗΣ, Γεώργιος Ρούντας. και η γραμματέας της Αποκεντρωμένης Ρένα Καραλαριώτου. Επίσης, προσήλθαν εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, του στρατού και της αεροπορίας. Ο πανηγυρικός της ημέρας εκφωνήθηκε από την κα. Χρυσούλα Δαρδακούλη.

kosmoslarissa.gr

foto tinealarissa.gr