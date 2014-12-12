Στη Λάρισα, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, θα συνεδριάσει σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, η Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της γαλακτοβιομηχανίας και των κτηνοτρόφων παραγωγών γάλακτος. Η συνεδρίαση είναι ανοιχτή στο κοινό και η συζήτηση αναμένεται ενδιαφέρουσα καθώς θα ασχοληθεί με το καυτό θέμα της φέτας, ενώ θα εκλέξει και νέο πρόεδρο στη θέση του πααραιτηθέντος Γιάννη Βιτάλη της Δωδώνης. Στο τραπέζει αναμένεται επίσης να τεθεί και το ζέον πρόβλημα της ζωονόσου που αντιμετωπίζει ο γαλακτοκομικός κλάδος, και κυρίως οι κτηνοτρόφοι.

Σε ότι αφορά την προεδρία του φορέα, σύμφωνα με δημοσίευμα του FOODReporter (Κωνσταντίνος Βορίλας), δεν προκρίθηκε η προσωρινή ανάληψη καθηκόντων από τον αντιπρόεδρο Μιχάλη Τζιότζιο, αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ), επειδή η βιομηχανία, που έχει την προεδρία αυτή την περίοδο, επιθυμεί να εξαντλήσει τη θητεία της. Η παραίτηση Βιτάλη προέκυψε από την εξαγορά της Δωδώνη από τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία. Το ρεπορτάζ του FOODReporter αναφέρει ότι η βιομηχανία θα τον αντικαταστήσει στο ΔΣ με το πρώτο σε ψήφους αναπληρωματικό μέλος των προηγούμενων εκλογών: Ο Δημήτρης Μπίζιος, CEO της Μπίζιος ΑΕ, είχε ισοψηφίσει με τον Στέφανο Παντελιάδη, πρόεδρο και CEO της Όπτιμα. Ο πρώτος προαλείφεται για τη χηρεύουσα θέση στο ΔΣ. Ως μεταβατικός πρόεδρος προαλείφεται ο δεύτερος σε ψήφος -μετά τον κ. Βιτάλη- Μιχάλης Σαράντης, ισχυρός άνδρας των Ελληνικών Γαλακτοκομείων.

Τέλος σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο κ. Βιτάλης θα παρευρεθεί για την παράδοση - παραλαβή χαρτοφυλακίου. Θα παραμείνει μέλος του ΣΕΒΓΑΠ, στο ΔΣ, ωστόσο, θα τον αντικαταστήσει ο πρόεδρος και CEO της SHM Πήλιον ΑΒΕΕ, Δημήτρης Παπαθεοδώρου.

Η πρώτη θητεία της ΕΔΟΦ, με επικεφαλής διοίκησης τη βιομηχανία, ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο. Θα ακολουθήσουν εκλογές και βάσει καταστατικού, για την επόμενη τετραετία, η προεδρία περνά στους κτηνοτρόφους. Οι υποψηφιότητες αναμένεται να αφορούν στελέχη ΣΕΚ ή ΠΕΚ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον 4 από τα 6 μέλη του ΣΕΚ στο ΔΣ θα αντικατασταθούν στις υποψηφιότητες των επόμενων εκλογών.

