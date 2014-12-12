Η Λάρισα, στο πλαίσιο της ανακήρυξής της ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025, υποδέχεται το τριήμερο 14–16 Νοεμβρίου 2025 τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα Πανελλαδική Συνάντηση Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας, με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων νέων από κάθε γωνιά της χώρας.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Δήμο Λαρισαίων και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λάρισας, με την υποστήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, την αιγίδα της ΕΕΤΑΑ, του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, καθώς και με τη συμμετοχή θεσμικών, ακαδημαϊκών και ευρωπαϊκών εταίρων.

Στην Πανελλαδική Συνάντηση συμμετέχουν εκπρόσωποι των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων των Δήμων Πειραιά, Θέρμης, Λαμιέων, Ορεστιάδας, Σικυωνίων, Θεσσαλονίκης, Ελασσόνας, Σαλαμίνας, Παπάγου Χολαργού, Τρικάλων, Θερμαϊκού, Ιωαννίνων, Σαρωνικού, Κομοτηνής, Δέλτα, Χερσονήσου και Ωραιοκάστρου.

Στόχος της συνάντησης είναι η ενίσχυση του θεσμού των Δ.Σ. Νεολαίας, η ενδυνάμωση της συμμετοχής των νέων στην τοπική δημοκρατία, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η διαμόρφωση κοινών πολιτικών προτάσεων με τη συμβολή της νέας γενιάς.

Οι εργασίες ξεκινούν την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, με περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης και δείπνο γνωριμίας των αποστολών.

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, το Δημαρχείο Λάρισας μετατρέπεται σε επίκεντρο θεσμικού διαλόγου.

Πραγματοποιούνται ειδικές συνεδρίες με τη συμμετοχή:

– του Γενικού Γραμματέα Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, κ. Κωνσταντίνου Γλούμη-Ατσαλάκη

-της Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Σοφίας Ζαχαράκη

– του Ακαδημαϊκού, Δρ. Σταμάτη Κριμιζή

– του δημοσιογράφου-συγγραφέα, κ. Μάκη Προβατά

σε έναν ανοιχτό διάλογο για τη νεανική συμμετοχή, τη σύγχρονη παιδεία και τις επιστημονικές προκλήσεις του μέλλοντος.

Την ίδια ημέρα, πραγματοποιούνται: – τα εγκαίνια του Ιπποκράτειου Βοτανικού Κήπου Λάρισας, όπου τα μέλη των ΔΣΝ των Δήμων θα δώσουν το «παρών» – στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Προκλήσεις και Προοπτικές των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας 2025», με συντονίστρια τη Δρ. Έλλη Χριστούλα (ΕΕΤΑΑ), – καθώς και διαδραστικό εργαστήριο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “YouThink – City Links”, υπό την επιμέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας.

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, το πρόγραμμα εστιάζει στη σύνδεση της επιστήμης, της βιωσιμότητας και της νεολαίας. Το θεματικό εργαστήριο «Κλιματική Αλλαγή και Επισιτιστική Ασφάλεια», παρουσιάζει τη συμβολή του Ζωντανού Ευδόκιμου Αγρο-οικολογικού Εργαστηρίου (THALLA) στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ECO-Ready (HORIZON-CL6-2022), με εισηγητές τον Καθηγητή Παναγιώτη Τριβέλλα, τη Δρ. Άννα Αναστασοπούλου, τον Δρ. Χρήστο Πετρόπουλο και τη Βαλεντίνα Μπέλλου.

Η συνάντηση κορυφώνεται με την Πανελλαδική Διαβούλευση των ΔΣΝ με σκοπό να καταγραφούν οι κοινές προτάσεις των νέων για τον ρόλο της νεολαίας στην τοπική δημοκρατία, τη θεσμική αναγνώριση των ΔΣΝ, και τη συμβολή τους στους στόχους του νέου Ευρωπαϊκού Διαλόγου Νεολαίας.

Η Λάρισα, μέσα από αυτή τη συνάντηση, αναδεικνύεται σε θεσμικό κόμβο νεανικής δημοκρατίας, εκπέμποντας ένα ισχυρό μήνυμα: οι νέοι είναι φορείς αλλαγής, συνδιαμορφωτές πολιτικής και πυλώνες του μέλλοντος της χώρας.

Πρόγραμμα

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης και δείπνο γνωριμίας των αποστολών.

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

📍 Δημαρχείο Λάρισας Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 3ος Όροφος

10:30-11:00| Προσέλευση – Εγγραφές Συμμετεχόντων Ημέρα υποδοχής στο Δημαρχείο Λάρισας, με την εγγραφή των αντιπροσωπειών των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας και τη διανομή του σχετικού υλικού.

11:00-11:15 | Εναρκτήριοι Χαιρετισμοί Επίσημη έναρξη με χαιρετισμούς από:

-τον Δήμαρχο Λαρισαίων κ. Αθανάσιο Μαμάκο

-Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας

-Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

– τον Αντιπρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας – τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Λάρισας κ. Αλέξανδρο Τσάτσο

11:15-11:50 | Διάλογος με τον Γενικό Γραμματέα Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, κ. Κωνσταντίνο Γλούμη-Ατσαλάκη

11:50 Χαιρετισμός Αναστάσιου Μαυρίδη, Διευθύνοντα Συμβούλου Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)

12:00-13:30 Θεματική Συζήτηση: “Νεολαία, Παιδεία & Επιστήμη – Επενδύοντας στο Μέλλον”

Συμμετέχουν:

– η Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα. Σοφία Ζαχαράκη

– ο ακαδημαϊκός Δρ. Σταμάτης Κριμιζής

Συντονισμός: Μάκης Προβατάς, Δημοσιογράφος ΕΡΤ – Συγγραφέας

14:00-15:30 Εγκαίνια Ιπποκράτειου Βοτανικού Κήπου Λάρισας

15:30 | Lunch Break στο Δημαρχείο

Ελαφρύ γεύμα στο φουαγιέ του Δημαρχείου Λάρισας, με ελεύθερη δυνατότητα συζήτησης και γνωριμιών μεταξύ των συμμετεχόντων.

16:30-17:30 Στρογγυλό Τραπέζι: “Προκλήσεις και Προοπτική των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων 2025”

Θεσμική συζήτηση για την πορεία, τις ανάγκες και το μέλλον των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας στην Ελλάδα.

Συντονισμός: Δρ. Έλλη Χριστούλα, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Έργων ΕΕΤΑΑ, Επιστημονική Υπεύθυνη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων συμμετοχικής τοπικής διακυβέρνησης με τη συμμετοχή ΔΣΝ.

Παρουσιάζονται προτάσεις για τη θεσμική θωράκιση, την εθνική δικτύωση και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του θεσμού.

17:30-19:00 | Εργαστήριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “YouThink – City Links”

Διοργάνωση: Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

📍 Δημαρχείο Λάρισας Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 3ος Όροφος

10:30-12:00 Θεματικό Εργαστήριο: “Κλιματική Αλλαγή και Επισιτιστική Ασφάλεια”

Εργαστήριο σε θέματα κλιματικής αλλαγής και επισιτιστικής ασφάλειας

Η συμβολή του Ζωντανού Ευδόκιμου Αγρο-οικολογικού Εργαστηρίου (THALLA) στην αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων

HORIZON-CL6-2022 Research and Innovation Programme, ECO-Ready

Συντονιστές: – Παναγιώτης Τριβέλλας, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής ORIMAS Lab – Δρ. Άννα Αναστασοπούλου, Ερευνήτρια, ORIMAS Lab, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Δρ. Χρήστος Πετρόπουλος, Αναπλ. Καθ. Διευθυντής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, ΕΕΤΑΑ – Βαλεντίνα Μπέλλου, Ψυχολόγος, Στέλεχος της Διεύθυνσης Έρευνας, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, ΕΕΤΑΑ

12:00–14:30 Διαβούλευση Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας

Οι εκπρόσωποι των ΔΣΝ από όλη τη χώρα συμμετέχουν σε θεματικές ομάδες εργασίας και συνδιαμορφώνουν προτάσεις για την ενίσχυση του θεσμού των ΔΣΝ.