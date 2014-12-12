Εγκαινιάστηκε το βράδυ της Τρίτης στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα, η έκθεση ζωγραφικής του Μάνου Ιωαννίδη.

Φέρει τον τίτλο “Je t’aime”, και σε αυτή περιλαμβάνονται επιλεγμένα έργα από τη διαδρομή και τον στοχασμό του διεθνώς αναγνωρισμένου δημιουργού γύρω από την εικόνα, τη μνήμη και τη σύγχρονη ανθρώπινη εμπειρία.

Στα εγκαίνια παρέστη η υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μενδώνη, η οποία βρέθηκε στη Λάρισα για την αναγόρευση του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, καθώς και ο δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος.

Η έκθεση, σε επιμέλεια του καθηγητή Γιάννη Κολοκοτρώνη, θα διαρκέσει ως τις 15 Δεκεμβρίου.

kosmoslarissa.gr

Φωτο Θανάσης Καλιακούδας larissanet.gr