Παροχή βοήθειας σε τραυματισμένη ορειβάτισσα στον Όλυμπο
Ειδήσεις | 23 Αυγ 2025, 08:16
Ολοκληρώθηκε, αργά χθες το βράδυ, η παροχή βοήθειας σε γυναίκα που τραυματίστηκε στο πόδι στον Όλυμπο με τη μεταφορά της από το καταφύγιο Πετροστρούγκα στη θέση Γκορτσιά, απ’ όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Επιχείρησαν 7 πυροσβέστες από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Λιτοχώρου και Κατερίνης, καθώς και στελέχη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.
Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)
