Λόγο για απαράδεκτη απόφαση που οδηγεί σε απολύσεις συμβασιούχων εργαζομένων, οι οποίοι εδώ και έξι χρόνια σηκώνουν καθημερινά το βάρος της καθαριότητας και της υγιεινής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, έκαναν οι εκπρόσωποι του Σωματείου Εργαζομένων στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα στο πλαίσιο σχετικής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας.

Στο επίκεντρο της σημερινής κινητοποίησης τέθηκε η ανανέωση των συμβάσεων των καθαριστριών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Τόσο το Σωματείο των εργαζομένων του νοσοκομείου, όσο και το Σωματείο Καθαριστριών επεσήμαναν ότι οι συγκεκριμένοι “συμβασιούχοι στάθηκαν στην πρώτη γραμμή ακόμη και στην πιο δύσκολη περίοδο της πανδημίας.

Με προσωπικές θυσίες, με αυταπάρνηση και με τεράστια ψυχική και σωματική καταπόνηση, κράτησαν όρθιο το νοσοκομείο, διασφαλίζοντας ότι ασθενείς και εργαζόμενοι θα έχουν ένα ασφαλές περιβάλλον. Και τώρα, η ανταμοιβή τους είναι η απειλή της ανεργίας”.

Η μη ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου δεν αποτελεί μια απλή «τεχνική λεπτομέρεια», προσθέτουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι “η έλλειψη καθαριστριών θα επιβαρύνει τη λειτουργία του νοσοκομείου και την εργασία του εναπομείναντος προσωπικού”.

Ιωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)