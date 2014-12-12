Προκαταρκτική έρευνα με αφορμή τη μη λειτουργία, λόγω βλάβης, του μοναδικού στεφανιογράφου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και την ενδεχόμενη έκθεση ασθενών σε κίνδυνο, παρήγγειλε ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Λάρισας.

Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών ζητά την κατά προτεραιότητα περαίωση της έρευνας στο πλαίσιο της οποίας θα κληθούν υπηρεσιακοί παράγοντες και επιστημονικό προσωπικό να δώσουν εξηγήσεις για τη διαμορφωθείσα κατάσταση.

Στο μεταξύ ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας ανταποκρινόμενος στο αίτημα του διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΓΝΛ, Ιωάννη Σκουλαρίγκη, ανακοίνωσε πως υπέγραψε προχθές την πρόσκληση για την προμήθεια νέου στεφανιογράφου (από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό 650.000 ευρώ) και πλέον απομένει η νέα διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου να επισπεύσει με τη σειρά της, τις διαδικασίες για την ταχύτερη απόκτηση.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ενδεχομένως μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη να έχει αποκατασταθεί η βλάβη στον παλιό στεφανιογράφο που συμπλήρωσε ήδη 18 χρόνια ζωής.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Βαγγέλη Κακάρα, Ελευθερία)