ΠΓΝΛ: Η διοικήτρια Μαίρη Κουτσιούμπα δεν προλαβαίνει να υποδέχεται νεοπροσληφθέντες
Ειδήσεις | 03 Νοε 2025, 15:19
Απανωτές οι προσλήψεις τελευταία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την υποδοχή νέων εργαζομένων:
