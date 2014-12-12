Πεζοπορία στο μονοπάτι Μελιβοίας - Σωτηρίτσας
Αγιά | 25 Αυγ 2025, 08:30
Ο Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Κουτσουπιάς σε συνεργασία με τον Δήμο Αγιάς διοργάνωσε με εξαιρετική επιτυχία πεζοπορική εκδρομή στο μονοπάτι Μελιβοίας – Σωτηρίτσας τη Δευτέρα 18/8/2025, στην οποία έλαβαν μέρος δεκάδες φίλοι και φίλες του Συλλόγου.
Οι πεζοπόροι ξεκίνησαν από τη Μελιβοία και, διανύοντας οχτώ χιλιόμετρα σε ένα καλοδιατηρημένο μονοπάτι πλάι σε καστανιές, καρυδιές, ρυάκια με κελαριστά νερά και ξύλινα γεφύρια, που ένωναν τις όχθες τους, έφτασαν στην παραλιακή Βελίκα, ύστερα από δυόμισι ώρες πεζοπορία!
Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κουτσουπιάς "ευχαριστεί θερμά τον εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς, Νίκο Ντάγκα, ο οποίος με τις γνώσεις του και την ενεργή παρουσία του έκανε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα τη διαδρομή.
Ευχαριστεί επίσης τους δεκάδες φίλους και φίλες του, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του και συμμετείχαν στην ευχάριστη και αξέχαστη πεζοπορία!"
