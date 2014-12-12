Ο Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Κουτσουπιάς σε συνεργασία με τον Δήμο Αγιάς διοργάνωσε με εξαιρετική επιτυχία πεζοπορική εκδρομή στο μονοπάτι Μελιβοίας – Σωτηρίτσας τη Δευτέρα 18/8/2025, στην οποία έλαβαν μέρος δεκάδες φίλοι και φίλες του Συλλόγου.

Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κουτσουπιάς "ευχαριστεί θερμά τον εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς, Νίκο Ντάγκα, ο οποίος με τις γνώσεις του και την ενεργή παρουσία του έκανε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα τη διαδρομή.