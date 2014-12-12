Πέθανε από ανακοπή ο γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ Απόστολος Βεσυρόπουλος
Ειδήσεις | 21 Αυγ 2025, 14:57
Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν σε παραλία στη Σιθωνία Χαλκιδικής, το μεσημέρι της Πέμπτης.
Κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και οι γιατροί και οι διασώστες έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν.
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ήταν 59 ετών, γεννηθείς στις 29 Μαΐου 1966.
Τα συλλυπητήριά τους εξέφρασαν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.
skai.gr
