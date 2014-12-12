Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν σε παραλία στη Σιθωνία Χαλκιδικής, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και οι γιατροί και οι διασώστες έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ήταν 59 ετών, γεννηθείς στις 29 Μαΐου 1966.

Τα συλλυπητήριά τους εξέφρασαν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

skai.gr