Πέθανε η Αγγελική Κουτέλα
Κηδείες | 31 Αυγ 2025, 12:32
Απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών η Αγγελική Κουτέλα.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 13:00 από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο νέο κοιμητήριο Λάρισας.
Τα παιδιά: Μαρία-Σπύρος
Ο εγγονός: Θωμάς
Τα αδέρφια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:30.
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα του Κοιμητηρίου.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.