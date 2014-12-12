Απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών η Αγγελική Κουτέλα.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 13:00 από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο νέο κοιμητήριο Λάρισας.

Τα παιδιά: Μαρία-Σπύρος

Ο εγγονός: Θωμάς

Τα αδέρφια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:30.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα του Κοιμητηρίου.