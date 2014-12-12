Πέθανε η Αθανασία Παπαθεοδώρου
Κηδείες | 22 Αυγ 2025, 16:42
Απεβίωσε η Αθανασία Παπαθεοδώρου σε ηλικία 92 ετών.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 και ώρα 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λάρισα.
Τα παιδιά: Αθανάσιος και Άννα
Τα εγγόνια: Δημήτριος, Αθανάσιος, Μάριος
Τα αδέλφια: Χρήστος και Χαρίκλεια Χατζηνίκου, Όλγα Χατζηνίκου, Μάγδα Χατζηνίκου, Νικόλαος και Θεανώ Παπαθεοδώρου, Θρασύβουλος και Στέλλα Τηλιού, Αστέριος Παπαστεργίου
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12.30 μ.μ.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.