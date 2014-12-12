Απεβίωσε η Αθανασία Παπαθεοδώρου σε ηλικία 92 ετών.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 και ώρα 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λάρισα.

Τα παιδιά: Αθανάσιος και Άννα

Τα εγγόνια: Δημήτριος, Αθανάσιος, Μάριος

Τα αδέλφια: Χρήστος και Χαρίκλεια Χατζηνίκου, Όλγα Χατζηνίκου, Μάγδα Χατζηνίκου, Νικόλαος και Θεανώ Παπαθεοδώρου, Θρασύβουλος και Στέλλα Τηλιού, Αστέριος Παπαστεργίου

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12.30 μ.μ.