Απεβίωσε η Γιασεμή Μπόμπολου σε ηλικία 81 ετών. 

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Τρίτη 19 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λάρισας (παλιά εθνική οδό).

Τα παιδιά: Χρυσάνθη Μπόμπολου-Παναγιώτης Μπίλλης,

Νικόλαος Μπόμπολος.

Τα εγγόνια: Βασίλειος, Κωνσταντίνος, Μάριος-Άγγελος,

Κωνσταντίνος, Ευστράτιος.

Τα αδέλφια: Βασίλειος-Αικατερίνη Κοτρώτσιου

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10:30.

Η οικογένεια θα παραθέσει καφέ στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του νέου κοιμητηρίου Λάρισας