Πέθανε η Γιασεμή Μπόμπολου
Κηδείες | 18 Αυγ 2025, 14:26
Απεβίωσε η Γιασεμή Μπόμπολου σε ηλικία 81 ετών.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Τρίτη 19 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λάρισας (παλιά εθνική οδό).
Τα παιδιά: Χρυσάνθη Μπόμπολου-Παναγιώτης Μπίλλης,
Νικόλαος Μπόμπολος.
Τα εγγόνια: Βασίλειος, Κωνσταντίνος, Μάριος-Άγγελος,
Κωνσταντίνος, Ευστράτιος.
Τα αδέλφια: Βασίλειος-Αικατερίνη Κοτρώτσιου
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10:30.
Η οικογένεια θα παραθέσει καφέ στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του νέου κοιμητηρίου Λάρισας
