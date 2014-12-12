Απεβίωσε η Ειρήνη Γιαννή σε ηλικία 85 ετών.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) στους Γόννους.

Ο σύζυγος: Αθανάσιος Γιαννής

Τα παιδιά: Αριστείδης Γιαννής και Παρασκευή Τσιούρβα, Δημήτρης Γιαννής

Ο εγγονός: Αθανάσιος

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο κυλικείο της εκκλησίας