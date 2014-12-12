Πέθανε η Ειρήνη Γιαννή
Κηδείες | 10 Νοε 2025, 16:15
Απεβίωσε η Ειρήνη Γιαννή σε ηλικία 85 ετών.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) στους Γόννους.
Ο σύζυγος: Αθανάσιος Γιαννής
Τα παιδιά: Αριστείδης Γιαννής και Παρασκευή Τσιούρβα, Δημήτρης Γιαννής
Ο εγγονός: Αθανάσιος
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο κυλικείο της εκκλησίας
