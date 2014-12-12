Απεβίωσε η Ελένη Γκουντέτσιου σε ηλικία 89 ετών.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Ζάππειο Λάρισας.

Τα παιδιά: Αγλαΐα και Ευάγγελος, Δημήτριος και Αθανασία

Τα εγγόνια: Αικατερίνη, Ιωάννης, Αθανάσιος και Γεωργία, Ελένη

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημείωση:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.30 π.μ.