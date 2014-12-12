Απεβίωσε σε ηλικία 62 ετών η καθηγήτρια Βασιλική (Βάσω) Εξάρχου.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 στις 16.00 από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λάρισας.

Ο σύζυγος: Πλούταρχος Χονδρογιάννης

Τα παιδιά: Δέσποινα Χονδρογιάννη – Δημήτρης Μπαζάνας, Κωνσταντίνος-Σπυρίδων Χονδρογιάννης

Τα εγγόνια: Χρήστος, Πλούταρχος-Σπυρίδων

Τα αδέλφια: Μαρία Εξάρχου, Ελένη Εξάρχου – Κωνσταντίνος Λόκας, Δημήτρης – Βούλα Χονδρογιάννη

τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 15.30

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να ριφθούν σε ειδικό κυτίο στην είσοδο του Ιερού Ναού, με σκοπό να δοθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα»