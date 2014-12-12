Στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Γιάννουλη Λάρισας θα ψαλεί σήμερα Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στις 4.00 μ.μ. η νεκρώσιμη ακολουθία για την Αντωνία Τάψα, λογίστρια, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Η εκλιπούσα αφήνει πίσω τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Γκατζιούρα, τα παιδιά τους Ανθή, Ανδρέα, τους γονείς Ιφιγένεια Τάψα, Ανθή Γκατζιούρα, αδέλφια, ξαδέλφια και ανίψια.

Η σορός της θα βρίσκεται στην εκκλησία στις 3.30 μ.μ.

