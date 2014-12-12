Απεβίωσε η Μαρία Γουσιοπούλου σε ηλικία 80 ετών.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Η αδελφή: Ευανθία

Τα ανίψια: Νίκος και Κατερίνα, Λάζαρος και Σπυριδούλα, Αθανασία και Νικόλαος, Ουρανία και Νικόλαος, Αθανασία, Λάζαρος και Γεωργία, Φωτεινή και Γεώργιος, Ιωάννης και Χαρούλα, Αθανασία και Γιώργος, Λάζαρος και Χρύσα, Ελένη και Στέλιος

Οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12.30 μ..

Η δεξίωση θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.