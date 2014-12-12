Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Αλεξάνδρα Αγοραστού, μητέρα του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κηδεία της θα γίνει την Κυριακή στις 12:00 στον Άγιο Αχίλλειο.

kosmoslarissa.gr