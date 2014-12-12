Πέθανε η μητέρα του Κώστα Αγοραστού
Ειδήσεις | 24 Οκτ 2025, 10:17
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Αλεξάνδρα Αγοραστού, μητέρα του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού.
Σύμφωνα με πληροφορίες η κηδεία της θα γίνει την Κυριακή στις 12:00 στον Άγιο Αχίλλειο.
kosmoslarissa.gr
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.