Πέθανε η Φανή Ευαγγέλου μητέρα του πρώην δημάρχου Ελασσόνας
Κηδείες | 22 Αυγ 2025, 16:48
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, η μητέρα του πρώην δημάρχου Ελασσόνας Νίκου Ευαγγέλου, Φανή.
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Σάββατο 23/8 στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου Ελασσόνας, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30.
