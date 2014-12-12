Πέθανε ο Αντώνιος Μαϊμάρης
Κηδείες | 28 Αυγ 2025, 14:02
Απεβίωσε ο Αντώνιος Μαϊμάρης σε ηλικία 67 ετών.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Η σύζυγος: Χάιδω Μακαντάση
Ο γιος: Δημήτριος Μαϊμάρης
Η πεθερά: Ελένη Μακαντάση
Τα αδέλφια: Δημήτριος και Βάγια Λιλή, Στέργιος και Ιωάννα Μακαντάση
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.