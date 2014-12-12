Απεβίωσε ο Αντώνιος Μαϊμάρης σε ηλικία 67 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Η σύζυγος: Χάιδω Μακαντάση

Ο γιος: Δημήτριος Μαϊμάρης

Η πεθερά: Ελένη Μακαντάση

Τα αδέλφια: Δημήτριος και Βάγια Λιλή, Στέργιος και Ιωάννα Μακαντάση

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.