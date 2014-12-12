Πέθανε ο Απόστολος Φλωράς
Κηδείες | 09 Νοε 2025, 13:11
Απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών ο Απόστολος Φλωράς
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Της Του Θεού Σοφίας (Χαραυγή) Λάρισας.
Η σύζυγος: Παναγιώτα
Τα παιδιά: Άννα και Αχιλλέας, Ανδριανή και Κωνσταντίνος
Τα εγγόνια: Δημήτριος, Απόστολος, Βασίλειος, Παναγιώτα, Βάγια
Τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.00 π.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.
