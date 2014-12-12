Πέθανε ο Γεώργιος Αδαμόπουλος εκ των ιδρυτών της ALFA WOOD
Κηδείες | 26 Αυγ 2025, 19:10
Aπεβίωσε σήμερα, πλήρης ημερών, σε ηλικία 95 ετών ο Γεώργιος Αδαμόπουλος. Η οικογένεια του Ομίλου ALFA WOOD τον αποχαιρετά με θλίψη και σεβασμό στο τελευταίο του ταξίδι.
Ο εκλιπών, πατέρας του Αντωνίου Αδαμόπουλου, εκ των ιδρυτών της εταιρείας, συνέδραμε ουσιαστικά στα πρώιμα βήματα της εταιρείας και ήταν άοκνος συνοδοιπόρος και υποστηρικτής σε όλες τις προσπάθειες για την ανάπτυξη του Ομίλου.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 27 Αυγούστου και ώρα 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου Λάρισας.
