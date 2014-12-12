Απεβίωσε χθες στις ΗΠΑ, σε ηλικία 82 ετών, ο Βασίλειος Τσίρος. Ο Βill Tsiros όπως ήταν γνωστός στην Αμερική, κατάγονταν από το Πανόραμα Γρεβενών. Βρέθηκε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και ασχολήθηκε επιχειρηματικά με τον χώρο της εστίασης. Ιδιαίτερα κοινωνικός και αγαπητός, ενεπλάκη και με την πολιτική. Εξελέγη για δυο θητείες ως Πολιτειακός βουλευτής του New Hampshire και δήμαρχος της πόλης του Farmington.

Βοήθησε δεκάδες Έλληνες φοιτητές που ήθελαν να σπουδάσουν στην Βοστωνη, καλύπτοντάς τους διαμονή και διατροφή τους πρώτους μήνες. Υπήρξε σημαινων μέλος της ελληνικής παροικίας και προωθούσε τα συμφέροντα της Ελλάδος σε κάθε ευκαιρία. Ήταν προσωπικός φίλος του γνωστού θεσσαλού Ελληνοαμερινού Κρις Σπύρου.

Παντρεύτηκε δυο φορές και απέκτησε πέντε παιδιά. Η κηδεία του θα γίνει στις ΗΠΑ.

Κ.Τ. kosmoslarissa.gr