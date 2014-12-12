Ο Θανάσης Μπετχαβές, ένας λάτρης της ιστορίας της Λάρισας, έφυγε από τη ζωή.

Την απώλειά του κάνουν γνωστή με ανακοίνωσή τους ο Όμιλος Φίλων Θεσσαλικής Ιστορίας και η Φωτοθήκη Λάρισας

Η ανακοίνωση:

"Ο Όμιλος Φίλων Θεσσαλικής Ιστορίας και η Φωτοθήκη Λάρισας ανακοινώνουν τον αδόκητο χαμό του επιφανούς συνοδοιπόρου μας και επί σειρά ετών μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου και ιδρυτικού μέλους της Φωτοθήκης, Θανάση Μπετχαβέ.

Ο Θανάσης Μπετχαβές υπήρξε ένας λάτρης της ιστορίας της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής της και ένας μανιώδης συλλέκτης των μικρών και μεγάλων ειδήσεων της τοπικής ιστορίας.

Σιωπηλά αλλά με συνέπεια υπήρξε ένας από τους πολύτιμους πρωτεργάτες συλλέκτες της τοπικής ιστορικής μνήμης.

Η απώλειά του είναι οδυνηρή.

Τον αποχαιρετούμε με την αρμόζουσα τιμή και τον προσήκοντα σεβασμό».