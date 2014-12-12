Πέθανε ο Λάζαρος Συμεώνογλου
Κηδείες | 13 Σεπ 2025, 16:36
Απεβίωσε ο Λάζαρος Συμεώνογλου σε ηλικία 85 ετών.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 13.00 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Τα παιδιά: Ισαάκ και Αντιγόνη Συμεώνογλου, Δημήτρης και Ιωάννα Συμεώνογλου
Τα εγγόνια: Ελένη, Λάζαρος, Λάζαρος, Κωνσταντίνος
Τα ανίψια, οι φίλοι και οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12.30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα εντός του Νέου Κοιμητηρίου.
