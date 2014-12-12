Απεβίωσε ο Λάζαρος Συμεώνογλου σε ηλικία 85 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 13.00 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Τα παιδιά: Ισαάκ και Αντιγόνη Συμεώνογλου, Δημήτρης και Ιωάννα Συμεώνογλου

Τα εγγόνια: Ελένη, Λάζαρος, Λάζαρος, Κωνσταντίνος

Τα ανίψια, οι φίλοι και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα εντός του Νέου Κοιμητηρίου.