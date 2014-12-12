Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το απόγευμα της Τρίτης, ο γνωστός Λαρισαίος δικηγόρος Δημήτρης Χαρταλάμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr, βρέθηκε νεκρός στη βεράντα του σπιτιού του στο Μοσχοχώρι Λάρισας.

Ήταν 59 ετών. Η νεκροψία και η νεκροτομή, για τα ακριβή αίτια του θανάτου του, θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Λάρισα.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr