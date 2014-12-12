Πέθανε ο Λαρισαίος δικηγόρος Δημήτρης Χαρταλάμης
Ειδήσεις | 28 Οκτ 2025, 18:35
Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το απόγευμα της Τρίτης, ο γνωστός Λαρισαίος δικηγόρος Δημήτρης Χαρταλάμης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr, βρέθηκε νεκρός στη βεράντα του σπιτιού του στο Μοσχοχώρι Λάρισας.
Ήταν 59 ετών. Η νεκροψία και η νεκροτομή, για τα ακριβή αίτια του θανάτου του, θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Λάρισα.
Γ.Δ. kosmoslarissa.gr
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.