Πέθανε ο Ματθαίος Αγγελούλης
Κηδείες | 01 Νοε 2025, 18:08
Απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών ο Ματθαίος Αγγελούλης (Συνταξιούχος Μηχανουργός).
H κηδεία του θα τελεστεί αύριο Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέες Καρυές Λάρισας.
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η σύζυγος: Αθηνά Αγγελούλη
Τα παιδιά: Παρασκευή & Κωνσταντίνος Αϋφαντή Κωνσταντίνος & Ελένη Αγγελούλη Χρήστος & Παναγιώτα Αγγελούλη
Τα εγγόνια: Ματθαίος-Ελισσαίος, Αλέξανδρος-Αχιλλέας
Τα αδέλφια: Μαρία Γκιτσάκη
Βασίλειος & Αργυρούλα Κράλλη
Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέες Καρυές Λάρισας Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στο κατάστημα του κυρίου Γεώργιου Καμηλαράκη.