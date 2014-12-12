Απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών ο Ματθαίος Αγγελούλης (Συνταξιούχος Μηχανουργός).

H κηδεία του θα τελεστεί αύριο Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέες Καρυές Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.



Η σύζυγος: Αθηνά Αγγελούλη

Τα παιδιά: Παρασκευή & Κωνσταντίνος Αϋφαντή Κωνσταντίνος & Ελένη Αγγελούλη Χρήστος & Παναγιώτα Αγγελούλη



Τα εγγόνια: Ματθαίος-Ελισσαίος, Αλέξανδρος-Αχιλλέας

Τα αδέλφια: Μαρία Γκιτσάκη

Βασίλειος & Αργυρούλα Κράλλη



Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέες Καρυές Λάρισας Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στο κατάστημα του κυρίου Γεώργιου Καμηλαράκη.