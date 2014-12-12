Το τέλος μίας σημαντικής εποχής για την αυτοδιοίκηση στον Βόλο συνιστά ο θάνατος του Μιχάλη Κουντούρη, τέως δημάρχου Βόλου, ο οποίος «έφυγε» σήμερα σε ηλικία 94 χρόνων. Υπήρξε ο μακροβιότερος δήμαρχος της πόλης, ενώ από τις τάξεις της Αριστεράς διέγραψε μία μεγάλη πορεία.

Διετέλεσε δώδεκα χρόνια δήμαρχος, από το 1978 έως το 1990, με την υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ και της Αριστεράς, επανήλθε το 1998 με τη στήριξη αυτήν τη φορά της Ν.Δ και του ΚΚΕ εξασφαλίζοντας ποσοστό 60%. Μετά από σύγκρουση με τη ΝΔ έχασε την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο και παραιτήθηκε.

Ο Βόλος θρηνεί τον άνθρωπο που για δεκαετίες υπηρέτησε την πόλη με όραμα, πάθος και ακούραστη αφοσίωση. Αφήνει πίσω του μια παρακαταθήκη που θα θυμίζει σε όλους τη δύναμη της αγωνιστικότητας και του δημόσιου ήθους.

Από το 1978 έως το 1990, ο Μιχάλης Κουντούρης έσωσε νέα πνοή στην πόλη, με έργα και πρωτοβουλίες που άλλαξαν τον Βόλο και έκαναν την καθημερινότητα των πολιτών πιο ανθρώπινη και οργανωμένη. Εργα όπως το πάρκο του Αναύρου, το δημοτικό θέατρο Βόλου, φέρουν τη σφραγίδα του. Η σχέση του με την πόλη ήταν βαθιά και αδιαπραγμάτευτη.

Δικηγόρος στο επάγγελμα, με καταγωγή από το Βελεστίνο, υπεραγαπούσε τον τόπο του και συνέδεσε τη ζωή του με την κοινότητα. Γιος του βουλευτή Δημήτρη Κουντούρη, συνέχισε την οικογενειακή παράδοση προσφοράς και αγώνα, αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα στην πολιτική και κοινωνική ζωή του Βόλου.

Η ζωή του υπήρξε αγώνας για τη δημοκρατία και την αριστερά. Εξορίστηκε από τη Χούντα το 1967 και από νωρίς, ως δημοτικός σύμβουλος επί δημαρχίας Θ. Κλαψόπουλου, έδειξε την πίστη του στη συλλογική προσπάθεια και την αλληλεγγύη.

Μέχρι το τέλος της ζωής του, παρέμεινε ενεργός πολίτης. Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, αλλά η μνήμη του θα ζει στον Βόλο, στις καρδιές των πολιτών, στα έργα που «υπέγραψε» και στη βαθιά του αγάπη για την πόλη που υπηρέτησε με τόση αφοσίωση.

