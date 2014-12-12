Πέθανε ο παλιός δημοσιογράφος του "Ημερήσιου Κήρυκα" Βασίλης Αθάνατος
Ειδήσεις | 01 Νοε 2025, 17:31
Έφυγε απο τη ζωή σε ηλικία 53 ετών ο Βασίλης Αθάνατος, επί σειρά ετών δημοσιογράφος της τοπικής εφημερίδας «Ημερήσιος Κήρυκας» που είχε ασχοληθεί εκτενώς με το Πολιτιστικό, το αστυνομικό και το δικαστικό ρεπορτάζ κερδίζοντας την αναγνώριση τόσο των συναδέλφων όσο και της τοπικής κοινωνίας.
Ο εκλιπών, που τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Αθήνα, αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας που δυστυχώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει.
Η κηδεία του αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα στη γενέτειρά του το Μεγάλο Ελευθεροχώρι, ενώ πίσω του αφήνει παιδιά και γονείς.
