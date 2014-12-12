Απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών ο τέως έπαρχος Ελασσόνας, Νομαρχικός Σύμβουλος, εκπαιδευτικός και συνδικαλιστής Χρήστος Μιχαλές.

Στο σύντομο βιογραφικό του βλέπουμε ότι o Χρήστος Μιχαλές γεννήθηκε στην Βερδικούσια Ελασσόνας το 1945. Tελειώνοντας το Γυμνάσιο Τυρνάβου σπούδασε κλασική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε την επαγγελματική του δραστηριότητα ως καθηγητής φιλολογίας με τον διορισμό του το 1971 στην ιδιωτική Εκπαίδευση στη Λάρισα όπου εργάστηκε τρία χρόνια διδάσκοντας παράλληλα και σε ιδιωτικά φροντιστήρια της πόλης. Το 1974 διορίστηκε στη Δημόσια Μέση Εκπαίδευση στο Νομό Λάρισας.

Ασχολήθηκε ενεργά με τον συνδικαλισμό των καθηγητών Μ.Ε. Το 1975 εκλέχθηκε στο ΔΣ της ΕΛΜΕ Λάρισας στην οποία πρόσφερε τις υπηρεσίες του μέχρι το 1980 από τις θέσεις του Ταμία, του Γενικού Γραμματέα και του Προέδρου της Ένωσης.

Στη ΝΑ’ Γενική Συνέλευση του κλάδου τον Ιούνιο του 1981 εκλέχθηκε στο ΔΣ της ΟΛΜΕ όπου διετέλεσε Γενικός Γραμματέας και κατόπιν Πρόεδρος της Ομοσπονδίας για μια τετραετία. Τη συνδικαλιστική του δράση ολοκλήρωσε με την εκλογή του στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ(1987-1990)

Τη διετία 1993 – 1995 διετέλεσε Νομάρχης στο Νομό Δράμας.

Την περίοδο 1995 – 1996 διετέλεσε Διευθυντής του Γραφείου του τότε Υφυπουργού Παιδείας Γιώργου Πασχαλίδη.

Την περίοδο 1997 – 1999 πρόσφερε τις υπηρεσίες του στο Υπουργείο Παιδείας ως συνεργάτης του τότε Υπουργού Παιδείας Γεράσιμου Αρσένη.

Από το 1998 δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκλέχθηκε Νομαρχιακός Σύμβουλος Λάρισας, Έπαρχος Ελασσόνας και τέλος στη γενέτειρά του Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βερδικούσιας.

Στην πολύχρονη ενασχόλησή του με τα κοινά ο Χρίστος Μιχαλές με την αρθρογραφία του σε εφημερίδες και περιοδικά συνέβαλε στον γενικότερο προβληματισμό για διάφορα θέματα όπως η Εκπαίδευση, η Δημόσια Διοίκηση, το Συνδικαλιστικό Κίνημα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α.

Έργο ζωής του Χρίστου Μιχαλέ αποτέλεσε η συγγραφή της ιστορίας του συνδικαλιστικού κινήματος των Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, ένα έργο στην έκδοση του οποίου δεν πρόλαβε να προχωρήσει.

Η κηδεία του

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 26 Αυγούστου 2025, και ώρα 17:00, από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως Του Λαζάρου, στο Ν. Κοιμητήριο Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι, όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Τα παιδιά: Ειρήνη Μιχαλέ, Γρηγορία Μιχαλέ

Τα εγγόνια: Χρήστος, Ιωάννα, Γιοβάννα, Ελένη, Χρήστος, Ελένη

Η αδερφή: Ελένη

Τ’ ανίψια, οι φίλοι και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός του εκλιπόντος, θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 16:30.

Ο ΚΑΦΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ν. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

* ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ, ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ

