Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο Νικόλαος Τσολής, Συνταξιούχος Έμπορος

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 και ώρα 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Η σύζυγος: Ντίνα Τσολή – Χατζηπούλιου

Τα παιδιά: Θωμάς Τσολής, Ευαγγελία Τσολή και Χαρίδημος Θεοδώρου

Τα εγγόνια: Νικόλαος, Κωνσταντίνα, Γεώργιος

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 4.30 μ.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου