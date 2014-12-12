Πέθανε ο παλιός έμπορος Νίκος Τσολής
Κηδείες | 29 Αυγ 2025, 09:00
Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο Νικόλαος Τσολής, Συνταξιούχος Έμπορος
Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 και ώρα 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Η σύζυγος: Ντίνα Τσολή – Χατζηπούλιου
Τα παιδιά: Θωμάς Τσολής, Ευαγγελία Τσολή και Χαρίδημος Θεοδώρου
Τα εγγόνια: Νικόλαος, Κωνσταντίνα, Γεώργιος
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 4.30 μ.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.