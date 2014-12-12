Πέθανε ο Παναγιώτης Σούρλας, πατέρας του δικηγόρου Στέλιου Σούρλα
Κηδείες | 17 Οκτ 2025, 13:55
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Παναγιώτης Σούρλας. Ζούσε στη Φαρκαδόνα και ήταν πατέρας του γνωστού Λαρισαίου δικηγόρου Στέλιου Σούρλα.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11:00 στον Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Φαρκαδόνας Τρικάλων
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αλέξανδρος-Αγάπη Σούρλα, Στέλιος Σούρλας, Σταματία – Δημήτριος Πάνου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παναγιώτης, Δημήτριος, Μαρία, Γεωργία, Βασίλης, Παρασκευή, Μαρία, Εμμέλεια
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 10:30 π.μ.
