Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή σκορπίζοντας θλίψη στη Λάρισα ο πρώην διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Νέστορας Αντωνίου.

Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας δίνοντας άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Ήταν οικονομολόγος, διοικητικός υπάλληλος του ΓNΛ, μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου Eργαζομένων του ΓNΛ επί σειρά ετών και εκπρόσωπος στην ΠOEΔHN. Mέλος του τοπικού Κοινωνικού Φόρουμ. Mέλος της Πανελλαδικής Κίνησης Κατά των Μεταλλαγμένων, ενώ διετέλεσε διοικητής της 5ης ΥΠΕ από το 2015 έως το 2019.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή σήμερα το πρωί ο Λαρισαίος χημικός και περιβαλλοντολόγος Ζήσης Αργυρόπουλος με ανάρτησή του:

"Πριν από λίγο έφυγε από κοντά μας ο φίλος αδερφός μου Νέστορας Αντωνίου! Σεμνός και αξιοπρεπής, όπως σε όλη του τη ζωή, έδωσε και την τελευταία του μάχη, αλλά δεν τα κατάφερε...

Αδερφέ μου, Νέστορα, η ζωή σου στέρηση λίγα ακόμη χρόνια μα δε σε αδίκησε! Ήσουν πλούσιος σε αγαθά αισθήματα για τους ανθρώπους κι είχε πάντα μια μεγάλη αγκαλιά για όλους. Εμάς αδίκησε που θα στερηθούμε όλα όσα μας χάριζες απλόχερα, αφειδώλευτα

Καλό σου ταξίδι στους αγγέλους, αδερφέ! Εκεί στην Πολιτεία τους που ανήκες πάντα...."

